Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'de iki evi bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda iki evi hedef alması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
İsrail'in Gazze'de iki evi bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı’nda Cemel ve Ebu Amir ailelerine ait iki evi hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynaklar, bombalanan evlerin enkazı altında kalan kişilerin olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.

