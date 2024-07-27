İsrail'in Gazze'de "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki saldırılarında 54 kişi öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde, 1 günde düzenlediği saldırılarda, 54 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, binlerce yerinden edilmiş insanın barındığı Deyr el-Belah'taki okula düzenlenen saldırıda 15'i çocuk ve 8'i kadın, 31 can kaybının olduğu, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı ise Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde sabah düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin öldüğünü ve 89 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.
Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde çok sayıda sağlık merkezinin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı vurgulandı.
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısı ve baskında 1 çocuk öldü
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile saldırı düzenledi. İsrail güçleri ayrıca, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirdi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise hava saldırısı ve baskında 17 yaşındaki 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ağır yaralı olanlardan birinin, bölgedeki yaralıları tahliye etmeye çalışırken saldırıya uğrayan Filistin Kızılayı çalışanı olduğu da kaydedildi.
İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Nablus'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.
Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 590'a yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.