İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de gün boyunca sürdürdüğü saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ateşkesi ihlal eden saldırılarına devam etti.

İsrail'in Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda, Usame Naim Şemleh isimli vatandaş hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeyinde güvenlik görevlilerinin bulunduğu noktanın hedef alındığı İsrail hava saldırısında da 4 polis yaralandı.

Hastane kaynakları, söz konusu saldırıda yaralanan polislerden Sair Ramzi Feyyad'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında da Filistinli bir genç yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin diğer bazı bölgeleri de makineli silahlarla yerleşim alanlarına doğru ateş açtığı ancak can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Fotoğraf : Abed Rahim Khatib/AA

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda yaralananlar oldu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırılarına devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırı hava saldırısıyla hedef aldığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda yaralanan bazı Filistinlilerin Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde toplanan bir grup vatandaşı da hava saldırısıyla hedef aldığı bildirilen haberde, saldırıda biri ağır çok sayıda yaralının hastaneye ulaştırıldığı paylaşıldı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinli bir gencin üzerine ateş açarak yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.