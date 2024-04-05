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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de gece boyu düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Mehmet Nuri Uçar  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İsrail'in Gazze'de gece boyu düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İstanbul

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 182. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus ile Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesini şiddetli şekilde bombalarken Gazze kent merkezinin çeşitli bölgeleri de İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda da çoğunluğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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