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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Safiye Karabacak, Mehmet Nuri Uçar  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Razi Okulu'nda yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirirken 13 Filistinli de yaralandı.

Ölü ve yaralıların El-Avde Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 61 ölü ve 134 yaralı getirildiği kaydedildi. Hastanelere getirilen 61 cenazeden 57'sinin İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği, 4'ünün ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 82'ye, yaralı sayısının da 113 bin 408'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait birlikler, Avarta kontrol noktasından girerek Balata Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, El-Medaris ve Es-Suk caddesinde konuşlandı.

İsrail güçlerine ait buldozerler, El Halil kentinin Halle el-Ayede bölgesinde yapım aşamasında 120 metrekarelik bir evi ve su kuyusunu da yıktı.

Evin sahibi Ramazan Nayif er-Recebi, İsrail tarafından kendisine yaklaşık 10 gün önce yıkım tebligatı gönderildiğini belirterek, İsrail güçlerinin, aynı bölgede 20 yıl önce de kendisine ait bir evi yıktığı bilgisini verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

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