İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 23 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, en az 23 kişi yaralandı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 23 kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Gazze Kuzey Emniyet Müdürü Abdunnasır Muhammed el-Mekadime (54), İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda şehit oldu." ifadesine yer verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Gazali Kavşağı yakınlarında bir bisikleti hedef aldı. Saldırıda Mekadime hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları İsrail'e ait İHA'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Burak Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde 5. Cadde yakınlarında sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği hava saldırısında 18 yaşındaki Filistinli Halid Berim'in hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan sivilleri hedef alan İsrail hava saldırısında 11 Filistinli yaralandı. Aynı saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Vesim Hattab hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinin batısında sivillerin bulunduğu bir noktaya İHA ile saldırı düzenlemesi sonucu 2 Filistinli ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerh Kavşağı yakınlarında bir aracı hedef alan İsrail hava saldırısında 1 Filistinlinin ağır yaralandığı belirtildi.

Ayrıca 14 Temmuz'da düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Yamin Ubeyd'in hayatını kaybettiğini açıklayan yerel kaynaklar, Ubeyd'in Filistin polis teşkilatında görev yaptığını ifade etti.

İsrail'in son 48 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan ikisinin daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda ayrıca 37 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli ağır yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ebu Şerh Kavşağı yakınlarında bir aracı hedef alan İHA saldırısında bir Filistinli ağır yaralandı.

Gazze kentinde ise görgü tanıkları, İsrail’e ait İHA'nın Şeyh Rıdvan Mahallesi’nin kuzeyine saldırı düzenlediğini aktardı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

İsrail’in 10 Ekim 2025’ten bu yana ateşkesi ihlal eden saldırılarında 1191 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 853 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in sınırlı miktarda insani yardım girişine izin vermesi, Gazze Şeridi’ndeki krizi daha da ağırlaştırıyor.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı.

Saldırılarda Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail, bölgede kaos amacıyla polis teşkilatını hedef alıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in "Gazze'de kaos ortamı oluşturma amacıyla polis teşkilatının temel unsurlarını hedef aldığını" belirtti.

İsrail'in Gazze'de Emniyet Müdürü Abdunnasır Muhammed el-Mekadime'ye suikast düzenlemesinin ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde kaos yaymak amacıyla polis teşkilatının temel unsurlarını hedef alma politikasının bir parçası olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana polis merkezleri, devriyeler, polis araçları ve emniyet personelini hedef alan doğrudan saldırılarda polis teşkilatından 53 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bakanlık, uluslararası topluma ve arabulucu ülkelere acilen harekete geçme çağrısında bulunarak, İsrail'e polis teşkilatını hedef alan saldırıları durdurması yönünde baskı yapılmasını istedi.

Açıklamada, polis teşkilatının "uluslararası hukuk kapsamında korunan sivil bir kurum olduğu ve Gazze Şeridi'nde kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşlara hizmet sunma görevini yerine getirdiği" vurgulandı.

Kuzey Gazze Emniyet Müdürü Abdunnasır Muhammed el-Mekadime (54), İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.