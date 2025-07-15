İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
Saldırıda "Nassar" ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Görgü tanıkları, hedef alınan evin yıkıldığını, patlama neticesinde yangın çıktığını ve enkaz altında kalanların olduğunu ifade etti.
İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi.
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Er-Rimal Mahallesi'nde de sığınmacıların kaldığı bir çadırın bombalandığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusu, kuzeyde yer alan Cibalya'nın doğusuna yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.
İsrail ordusundan, Gazze Şeridi'nde 16 bölgede yeni saldırı ve sürgün tehdidi
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den Doğu Zeytun, Eski Şehir, Turkmen, Yeni, Derec, Sabra ve Tuffah mahallelerinin, Kuzey vilayetinden ise Cibaliya el-Beled, Nezle, Cibaliya Kampı, Ravda, Nahda, Zuhur, Nur, Selam ve Zater mahallelerinin boşaltılmasını istedi.
Söz konusu bölgelerdeki insanların, sözde "güvenli" olarak nitelendirilen Mevasi bölgesine gitmeleri talep edildi.
İsrail ordusunun sözü edilen bölgelerde saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunuldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.
İsrailliler, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alana Eriha kentine bağlı Şellal el-Avca bedevi köyüne, fanatik İsrailliler tarafından saldırı düzenlendi.
Baydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu Başkanı Hasan Melihat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ellerinde sopalarla köydeki insanları darbettiklerini, beraberinde getirdikleri eğitimli köpeklerini Filistinlilerin üzerlerine saldıklarını anlattı.
Melihat, fanatik İsraillilerin Şellal el-Avca bedevilerine "bölgeye terk etmemeleri durumunda tüm mallarını yakacakları" tehdidinde bulunduklarını kaydetti.
Filistin topraklarını gasbeden fanatik grupların, İsrail ordusu tarafından desteklendiğini dile getiren Melihat, bedevileri topraklarından zorunlu olarak göç ettirmek için sistematik bir şekilde hareket ettiklerinin altını çizdi.
Öte yandan yine Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ın doğusunda yer alan Burka köyünde bulunan "araba mezarlığı" bölgedeki İsrailliler tarafından ateşe verildi.
Olay hakkında basına açıklama yapan Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, işgalcilerin Filistin vatandaşı Muhammed Sabir'e ait "araba mezarlığını" yaktığını kaydetti.
Yangının ardından İsrail ordusunun baskın düzenlediğini dile getiren Kenan, baskın sırasında askerlerin vatandaşların üzerine ateş açtığını ve mülklerine yönelik tahripkar tutum sergilediklerini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.