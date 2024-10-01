Dolar
34.18
Euro
38.11
Altın
2,635.67
ETH/USDT
2,622.60
BTC/USDT
63,596.00
BIST 100
9,665.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Gülşen Topçu  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "Eş-Şucaiyye" okuluna saldırı düzenledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de otomobilin okulun bahçesine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi
Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasında
Milli Eğitim Bakanlığından "okullarda temizlik hizmetleri" konusunda açıklama

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar meydana geldi

İsrail'in saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan'a çok sayıda ülke yardım yapacağını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı
Beyaz Saray'a göre İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kapasitesini hedef alıyor

Beyaz Saray'a göre İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kapasitesini hedef alıyor
İsrail askeri araçları Lübnan sınırına hareket ederken, Lübnan ordusu da güney sınırından geriye çekildi

İsrail askeri araçları Lübnan sınırına hareket ederken, Lübnan ordusu da güney sınırından geriye çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet