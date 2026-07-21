İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırısında Filistinli bir anne, 3 kızı ve bir oğlu hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin cenazeleri binanın enkazından çıkarılırken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına aldı.
[1/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde 'el-Mısri' ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu üçü çocuk olmak üzere altı Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[3/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[4/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[5/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı.
[6/57] Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
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[14/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
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[17/57] Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
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[38/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.
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[1/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde 'el-Mısri' ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu üçü çocuk olmak üzere altı Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[3/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[4/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[5/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı.
[6/57] Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[7/57]
[8/57]
[9/57]
[10/57]
[11/57]
[12/57]
[13/57]
[14/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[15/57]
[16/57]
[17/57] Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
[18/57]
[19/57]
[20/57]
[21/57]
[22/57]
[23/57]
[24/57]
[25/57]
[26/57]
[27/57]
[28/57]
[29/57]
[30/57]
[31/57]
[32/57]
[33/57]
[34/57]
[35/57]
[36/57]
[37/57]
[38/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.
[39/57]
[40/57]
[41/57]
[42/57]
[43/57]
[44/57]
[45/57]
[46/57]
[47/57]
[48/57]
[49/57]
[50/57]
[51/57]
[52/57]
[53/57]
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.
Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi ile 42 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1168 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 798 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 293'e, yaralı sayısının 173 bin 906'ya yükseldiği ifade edildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.