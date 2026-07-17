İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de cenaze için toplanan Filistinlilere saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, daha önce düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesini Avde Hastanesi önünden uğurlamak için toplanan sivilleri hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Yaralılar Avde Hastanesi'ne kaldırılırken, can kaybının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları gün boyunca sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi kadın 5 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Gazze kent merkezinin Yermuk Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireyi hedef aldı. Saldırıda Muhammed Teysir Ubeyd isimli Filistinli hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneybatısındaki El-Kenis bölgesinde de Emani İbrahim Ebu Cezer (49) isimli Filistinli kadın, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Sevarha bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir barakaya düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

El-Cedid Mülteci Kampındaki Gurab Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen İsrail saldırısı sonucu yaralanan 4 kişi Avde Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 37 yaşındaki Filistinli Süleyman İbrahim Feracallah, hastanede hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Ebu Temmam Okulu yakınlarına düzenlediği saldırı sonucu Enam Abdullah el-Attar (52) isimli Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Müessesat Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesini güdümlü füzeyle hedef aldı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ise İsrail ordusunun, Tuffah Mahallesi'nin doğusu ile Cibaliya beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı ve askeri araçlardan ateş açtığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının GazzeŞeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Karara beldesinde yer alan 16. Cadde çevresinde onlarca metre ilerlediğini, yoğun ateş ve topçu saldırılarının ardından birkaç saat sonra bölgeden çekildiğini aktardı.

İsrail topçu birliklerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısını bombaladığı, askeri araçların bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtığı, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının da Refah ile Han Yunus kıyılarını çok sayıda top mermisiyle hedef aldığı belirtildi.

Gazze kentinin Şabiye kavşağı yakınlarında İsrail İHA'sı tarafından hedef alınan 1 Filistinli ağır yaralandı.

İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki Nahl Caddesi yakınlarındaki bir çadırı hedef alması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli yetkililere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı.