İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'de bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırıları ve diğer ihlalleri sürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin en-Nasr Mahallesi'nde bir evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu biri kız çocuğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

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Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Nasr Mahallesi'ne yönelik saldırısında biri kız çocuğu en az 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünce yapılan açıklamada da İsrail'in Nasr Mahallesi'nde bombaladığı evde yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi​​​​​​​.

[1/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin en-Nasr Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk 5 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. [2/22] Saldırıda yaralanan bir Filistinli, sedyeyle bölgeden çıkarıldı. [3/22] [4/22] [5/22] [6/22] [7/22] [8/22] [9/22] [10/22] [11/22] [12/22] [13/22] [14/22] [15/22] [16/22] [17/22] [18/22] [19/22] [20/22] [21/22] [22/22] × [1/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin en-Nasr Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk 5 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. [2/22] Saldırıda yaralanan bir Filistinli, sedyeyle bölgeden çıkarıldı. [3/22] [4/22] [5/22] [6/22] [7/22] [8/22] [9/22] [10/22] [11/22] [12/22] [13/22] [14/22] [15/22] [16/22] [17/22] [18/22] [19/22] [20/22] [21/22] [22/22]

İsrail'in İHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait "Quadcopter" tipi İHA, Zeytun Mahallesi'nde Devle Kavşağı yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Zehra Okulu kampına da İHA ile saldırdı; 1 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar ayrıca, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah'ın doğusunda "Sarı Hat" olarak bilinen bölge yakınında makineli tüfeklerle ateş açtığını, saldırının aralıklarla tekrarlandığını aktardı.

[1/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [2/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [3/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [4/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [5/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [6/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [7/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [8/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [9/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [10/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [11/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [12/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [13/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [14/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [15/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [16/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [17/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [18/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [19/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [20/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [21/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. × [1/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [2/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [3/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [4/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [5/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [6/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [7/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [8/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [9/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [10/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [11/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [12/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [13/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [14/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [15/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [16/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [17/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [18/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [19/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [20/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. [21/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu Gazze kentini topçu atışlarıyla hedef aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarına yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki ez-Zeytun Mahallesi'ni topçu atışlarıyla hedef aldığı ifade edilen haberde, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Can kaybı 73 bin 269'a yükseldi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 19 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan 16'sının yeni yaşamını yitirenler, birinin yaralanmasının ardından hayatını kaybeden kişi, ikisinin ise enkaz altından çıkarılan cenazeler olduğu belirtildi. Saldırılarda ayrıca 60 yaralının hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Hamas: İsrail'in Gazze'de 5 Filistinli sivili öldürmesi soykırımın devamıdır

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil halka yönelik artırdığı saldırılara tepki gösterildi.

Gazze kentinde bugün hedef alınarak düzenlenen hava saldırısında biri kız çocuğu, en az 5 kişinin ölmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen Gazze'de soykırımı sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor. Bu devam eden suçlar, işgalcinin savunmasız Filistin halkının kanına susamış halini gösterdiği gibi ateşkes anlaşmasının gölgesinde Gazze’deki soykırımı sürdürme isteğini gözler önüne seriyor.”

Hamas, ABD yönetimi ile ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere, İsrail’in saldırılarının durdurulması için müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum ve kurumlara da İsrail ile yöneticilerinin Filistinlilere karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.