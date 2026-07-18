İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

[1/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[2/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[3/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[4/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[5/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[6/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[7/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[8/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[9/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[10/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[11/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[12/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[13/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[14/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[15/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[16/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[17/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[18/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[19/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[20/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
[21/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.