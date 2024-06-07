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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü

Gazze

Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan el-Kebire beldesinde Filistinli "Tabş ailesine" ait evi bombaladı.

Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin cansız bedeni Avrupa Hastanesi'ne getirildi.

Enkaz altında kalan 12 kişinin kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor.

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