İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Beraket el-Levz bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde ise İsrail güçlerinin evlere ateş açması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı. Yaralılar, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni ile 32 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1108 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 578 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 231'e, yaralı sayısının ise 173 bin 686'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, enkaz altında ve ulaşılması mümkün olmayan bölgelerde halen çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.