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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Zeynep Tüfekci Gülay  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea - AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinin Gazze Caddesi'nde "Şaban" ailesine ait evi hedef aldı.

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Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yer alan Yafa Okulunda sığınmacıları hedef alan saldırısında ise 5 kişi hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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