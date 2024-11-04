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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1 ayda 1800 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun son bir ayda Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1800 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, yüzlerce kişi de kayıp

Halime Afra Aksoy  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1 ayda 1800 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

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