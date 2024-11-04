İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1 ayda 1800 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun son bir ayda Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1800 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, yüzlerce kişi de kayıp
İstanbul
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