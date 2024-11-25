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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hosni Nedim, Ömer Erdem  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Bereket bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda evdeki 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, evin enkazından yaralıların da çıkartıldığını aktardı.

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