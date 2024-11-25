İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Bereket bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda evdeki 4 Filistinli hayatını kaybetti.
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Görgü tanıkları, evin enkazından yaralıların da çıkartıldığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.