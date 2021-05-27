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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha hayatını kaybetti

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarda yaralanan bir mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 27.05.2021
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha hayatını kaybetti

Gazze

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılarında yaralanan Ahmed Ammar'ın (33) yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.

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