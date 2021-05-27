İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha hayatını kaybetti
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarda yaralanan bir mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gazze
Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılarında yaralanan Ahmed Ammar'ın (33) yaşamını yitirdiği belirtildi.
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.