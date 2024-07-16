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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Halime Afra Aksoy, Hacer Çakır  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10 Filistinli öldü Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 284. gününde sürdürüyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ilk yardım ekipleri, İsrail uçaklarının hedef aldığı bir evin enkazından 4 Filistinliyi ölü, 3 Filistinliyi de yaralı olarak çıkardı.

Yine güneydeki Refah kentinde de İsrail saldırıları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti; kentin batısındaki yerleşim yerlerine de saldırılar düzenlendi.

Gazze kentinde ise İsrail uçaklarının iki evi hedef alması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinlinin öldüğünü, 89 bin 97 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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