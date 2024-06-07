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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 14 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 14 Filistinli öldü Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusunun, Gazze kentinin Sura Mahallesi'ni bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü.

Deyr el-Belah'ın Ebu Huli bölgesinde İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bombardıman sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Refah'ın batısında topçu atışı ve ateş açması sonucu da bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Zevayide beldesinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında bir Filistinli öldü.

Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evde Meğari ailesinden 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail saldırısından kurtulabilen tek kişi Nebhan el-Meğari, ailesinin bir ay önce Refah'tan yakınlarının evine geldiğini, oruç tutmak üzere sahur yaptıkları sırada evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını söyledi.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Megazi Kampı'nda Zaferan Camisi ile bir stadyumun çevresini hedef aldı.

Bureyc Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah kentinin doğusunda ve Nusayrat Kampı'nın kuzeyinde İsrail ordusu Filistinlilerin evlerini bombaladı.

İsrail topçu birliklerinin saldırıları nedeniyle Bureyc Kampı'ndaki Ebu er-Rus Kavşağı çevresinde yangın çıktı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ndeki Selam Camisi yakınında bulunan Eşrem ailesine ait evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze kentinin birçok mahallesini topçu atışlarıyla, sahil kesimini de hücumbotlarıyla hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu kente yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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