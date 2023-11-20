İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 5 bin 500'ü çocuk olmak üzere 13 bin kişi hayatını kaybetti.
Ankara
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde artarak sürüyor.
- İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 binden fazla çocuk öldürüldü
- Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aştı
- Gazze’de kanser hastalarının tedavisi için ne ilaç ne hastane kaldı
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki un dağıtıcısı İlyas Avvad, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sırasında sağlam kalan tek değirmen olan güneydeki Selam Değirmeni'nin, İsrail bombardımanında hasar görmesi sonucu çalışamaz hale geldiğini belirtti.
Avvad, Gazze'nin en büyük un üretim ve depolama kapasitesine sahip Selam Değirmeni'nde saldırılardan önce günlük 350 ton un ile yaklaşık 100 ton yem üretildiğini söyledi.
İsrail güçleri, Gazze'de 100'den fazla Filistinliyi alıkoydu
İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze'nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin dün yapılan ortak açıklamada, 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirildiği ifade edildi.
Söz konusu Filistinlilerin "Hamas mensubu" olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı belirtildi.
Kassam Tugayları, Gazze'de bir evde konuşlanan İsrail askerlerinin öldürüldüğünü açıkladı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Telegram hesabından yapılan açıklamada, tugaylara bağlı direniş güçlerinin, Gazze'nin doğusunda yer alan Cihr ed-Dik bölgesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiğini ve çok sayıda askerin öldürüldüğünü duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan bir başka paylaşımda, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 29 zırhlı aracın tamamen ya da kısmen imha edildiği aktarıldı.
Hizbullah İsrail'e ait 13 askeri noktaya saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan 13 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.
Hizbullah diğer bir açıklamasında ise İsrail'e ait Metulla, Hanita, Verde, Ramya, Merc, Cerdah, Yiftah, Malikiye, el Abad, Ramim ve Hunin askeri noktalarını vurduğunu duyurdu.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan 3 katlı bir evi bombaladı https://t.co/jLDA59nx9E pic.twitter.com/kBpFHijxvE— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 20, 2023
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla girdiği çatışmalar sonucu bazı bölgelerden çekildi
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze şehrinin güneyindeki El-Hadra ve Ez-Zeytun mahallesinden 3 kilometre batı yönünde konum değiştirdi.
İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki Ebu Şerh Kavşağı'ndan, Gazze şehrinin merkezindeki Es-Saraya ile El-Cela Caddesi'ndeki Dubayt kavşaklarından geri çekildi.
İsrail askeri araçları da Tel el-Heva Mahallesi'nden ayrılarak Gazze şehrinin batısındaki er-Reşid Caddesi'nde konuşlandı.
Saftavi, Ebu Şerh Kavşağı ve El-Kerame bölgeleri İsrail güçleri tarafından büyük oranda tahrip edildi.
Söz konusu geri çekilmeler, En-Nasr Mahallesi, Şifa Hastanesi çevresi, Es-Seraya bölgesi ile Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından gerçekleşti.
Gazze'deki Han Yunus kentinin pek çok noktası vuruldu
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.
İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.
Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı havanın yanı sıra sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.
İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde 12 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti https://t.co/jLDA59nx9E pic.twitter.com/tUhyMW8Cb4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 20, 2023
Hastanenin ikinci katı bombardıman sebebiyle büyük hasar gördü.
Saldırıda 2 doktor yaralandı.
Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden olurken, 140 yataklı olduğu belirtilen sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.
Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin aktardığı bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.
"Endonezya Hastanesinin bombalanması, uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur"
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığı belirtildi. İsrail saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.
Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Hastanesinin ablukaya alınması ve bombalanması, uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur." ifadesi kullanıldı.
Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu olması nedeniyle hastanenin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri sürgün etme çabaları kapsamında sağlık sektörünü yıkma politikası sürdürdüğü kaydedildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalışıyor
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Endonezya Hastanesi'ni ölüm çemberine aldığını ve sabahın ilk saatlerinden itibaren hastanenin bölgede bulunan keskin nişancılar tarafından hedef alındığını ifade etti.
Hastanenin tamamen kuşatıldığını belirten Kudra, İsrail'in roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesi'nde en az 12 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını hatırlattı.
İsrail, Şifa Hastanesi'nde yaşananları Endonezya Hastanesi'nde tekrarlamak istiyor
Hastane içinde sağlık hizmeti verilemediği için gelecek saatlerde ölü sayısının artabileceğini söyleyen Kudra, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde yaşananları Endonezya Hastanesi'nde tekrar etmek istediğini ifade etti.
İsrail tanklarının Endonezya Hastanesi'ni ablukaya alması üzerine, hastane çevresinde yaşayan Filistinliler evlerini terk etti https://t.co/jLDA59nx9E pic.twitter.com/wxYHNzTyE8— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 20, 2023
Hastanenin düşmesi durumunda kuzeyde sağlık hizmeti veren son kurumun da gideceğini vurgulayan Kudra, "İsrail, Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi Endonezya Hastanesi'ni de toplu bir mezara dönüştürmeye çalışıyor." dedi.
Gazze'nin kuzeyindeki son sağlık kurumu için BM'ye "acil yardım" çağrısı
Kudra, 200'den fazla sağlık personelinin, 500'ün üzerinde yaralının ve 2 binden fazla yerinden edilmiş kişinin korunması ve hastanenin hizmete devam edebilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına "acil müdahale" çağrısında bulundu.
İsrail askerlerinin, Endonezya Hastanesi'ne giriş ve çıkışları engellediğini, hastanenin servis dışı kalması için uğraştığını kaydeden Kudra, hastaneye sığınanların ve yaralıların korunması için BM, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve UNRWA ile iletişime geçtiklerini, bu kurumlara sorumluluklarını hatırlattıklarını aktardı.
Kudra, dünya ülkelerine, kuzeydeki hastanelerin tümünün hizmet dışı kalması durumunda bölgede sahra hastaneleri kurma çağrısı yaptı.
DSÖ: Gazze'deki Endonezya Hastanesine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesine düzenlediği saldırı karşısında "dehşete kapıldıklarını" belirtti.
Ghebreyesus, İsrail güçlerinin, Endonezya Hastanesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Gazze'deki Endonezya Hastanesine düzenlenen, aralarında kritik durumda olan hastaların da bulunduğu 12 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralandığı saldırı karşısında "dehşete kapıldıklarını" vurgulayan Ghebreyesus, "Sağlık çalışanı ve siviller özellikle de hastanede bulunurken bu tür dehşete asla maruz kalmamalı." ifadelerini kullandı.
Hizbullah "Burkan füzesi" ile İsrail askeri noktasını vurdu
Lübnan'daki Hizbullah'ın ülkenin güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırılara ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada, yine sınır üzerinde yer alan Zibdin askeri noktasının "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığını ifade etti.
Ayrıca Hizbullah, İsrail'in Karantina Tepeleri'ndeki askeri noktasını vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusu Lübnan'da çok sayıda bölgeyi topçu atışıyla vurduğunu duyurdu
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Roket saldırılarında yaralanan olmadığı, sınıra yakın bir bölgede yangın çıktığı ifade edildi.
İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin bu sabah Lübnan topraklarında çok sayıda bölgeyi vurduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun roket atışlarının yapıldığı yerleri hedef aldığı aktarıldı.
İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili öldürdü
İsrail ordusu, "güvenli" olduğunu iddia ederek Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.
AA'ya konuşan bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki 2 evi hedef alan İsrail ordusunun saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.
Onlarca Filistinlinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.
Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu
İsrail Ordu Radyosunun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu bir askeri karargahta büyük hasar oluştu.
Ordu Radyosu ayrıca "Lübnan'dan İsrail içine ulaşan patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının açık alanlara düştüğünü" bildirdi.
Olayda ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı olmadığı, saldırılara karşılık İsrail ordusunun Lübnan’ın güney bölgelerini topçu ateşine tuttuğu kaydedildi.
Guterres: Gazze'deki sivil can kaybı, göreve gelmemden beri hiçbir çatışmada olmadığı kadar yüksek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
• Düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 20, 2023
• Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, kentteki Aksa Kuveyt Hastanesi'ne getirildi
İsrail ordusu Filistinli Ebu Rabea ailesinin evini vurdu https://t.co/jLDA59nx9E pic.twitter.com/Hl62V6Of9n
Gazze'de olanları neden savaş suçu olarak nitelendirmediğinin sorulması üzerine Guterres, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin korunmasına yönelik ihlallere her zaman karşı çıktığını, ancak böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.
Guterres, "Ancak bence nitelendirmeden daha da önemlisi mevcut duruma odaklanmak." diyerek, "Gazze'de birkaç haftada binlerce çocuk öldürüldü. Bu önemli. Gazze'deki sivil can kaybı, ben Genel Sekreter olarak göreve başladığımdan bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek." vurgusunu yaptı.
Uluslararası Af Örgütü'nden "Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulması" çağrısı
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği "aralıksız ve acımasız bombardımanlar" sonucu sivillerin uğradığı korkunç kayıplar karşısında ürpertici bir kayıtsızlık gösterdiği aktarıldı.
Açıklamada Af Örgütü'nün, savaş yasalarının ihlallerine ilişkin devam eden soruşturmasında İsrail saldırılarında 20'si çocuk 46 sivilin öldürüldüğü iki açıklayıcı vakayı belgelediği kaydedildi.
Söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin en yaşlısının 80 yaşında bir kadın, en gencinin ise 3 aylık bebek olduğu vurgulandı.
Saldırıların savaş suçu niteliği taşıdığı ve soruşturulması gerektiği ifade edilen açıklamada, UCM başsavcısına "savaş suçları ve diğer suçlara ilişkin uluslararası hukuka göre soruşturmayı hızlandırmak için acilen somut önlemler alma" çağrısı yapıldı.
Hamas: İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya ait okula saldırısı BM'yi küçümsemedir
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulu bombalamasını "iğrenç bir suç ve BM'yi küçümseme" şeklinde niteledi.
Hamas, İsrail ordusunun, yerlerinden edilmiş çocukların ve kadınların barındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bombalamasına dair Telegram hesabından açıklama yaptı.
Saldırının "iğrenç bir suç ve UNRWA ile BM'ye yönelik küçümseme" olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında korunan okullarda sivillerin hedef alınmasının durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, okula bugün düzenlenen bombalı saldırıda 10'dan fazla kişinin öldüğü hatırlatıldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 66'sı Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.