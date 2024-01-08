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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 1,9 milyon kişiyi yerinden etti

Hacer Başer  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 1,9 milyon kişiyi yerinden etti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul
Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini bildirdi Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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