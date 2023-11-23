İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 854'e yükseldi
İstanbul
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 322 kişi artarak 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.
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