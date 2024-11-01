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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 183'e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 183'e yükseldi.

Ali Semerci  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 183'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Alquds Today" televizyonunun foto muhabiri Bilal Muhammed Receb'in İsrail tarafından suikastla öldürüldüğü belirtildi.

Ofisin açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 183'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "iğrenç" olarak nitelendirilen bu suçun işlenmesinden tamamen İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, İsrail'i caydırmaları, işlemeyi sürdürdüğü suçları nedeniyle uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu durdurması ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

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