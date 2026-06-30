İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 66'ya çıktı

[1/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[2/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[3/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[4/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[5/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[6/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[7/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[8/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[9/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[10/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[11/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[12/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[13/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[14/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[15/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[16/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[17/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[18/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[19/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[20/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[21/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[22/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[23/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[24/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[25/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[26/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[27/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[28/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.
[29/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.