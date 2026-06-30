İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 66'ya çıktı

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede soykırım ve ihlallerine devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ile 26 yaralının getirildiği belirtildi.

[1/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [2/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [3/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [4/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [5/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [6/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [7/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [8/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [9/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [10/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [11/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [12/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [13/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [14/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [15/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [16/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [17/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [18/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [19/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [20/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [21/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [22/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [23/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [24/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [25/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [26/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [27/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [28/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [29/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. × [1/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [2/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [3/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [4/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [5/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [6/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [7/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [8/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [9/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [10/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [11/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [12/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [13/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [14/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [15/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [16/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [17/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [18/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [19/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [20/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [21/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [22/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [23/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [24/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [25/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [26/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [27/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [28/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi. [29/29] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırının ardından bölgede büyük çaplı yıkım meydana geldi.

Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin şu ana kadar kendilerine ulaşamaması nedeniyle, çok sayıda kurbanın halen enkaz altında ve yollarda olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 406 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 66'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 514'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bina ve yapıları yerle bir ediyor

Gazze Şeridi'ndeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus, kuzeydeki Gazze şehrinde savaşın akabinde ayakta kalan evler ve binalarda 3 büyük yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

Güneydeki Refah kentinin kuzeybatısında gerçekleşen yıkımlara topçu atışları da eşlik etti.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin kuzeybatısında savaş sonrasında yaşanabilir bölgeden geriye kalan binaları da yıkarak güvenli bölge olmaktan çıkardı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi ve Senafor Kavşağı bölgelerinde yıkımlar sırasında şiddetli patlamalar yaşandı.

İsrail ordusu yaptığı geniş çaplı yıkımları, savaştan kalan enkazın ortadan kaldırılması amaçlı değil, bölgenin demografik yapısının yok edilmesi ve şehirde geriye kalan mekânsal hafıza silinerek, yerel halkın geri dönüş imkânının fiziksel olarak yok edilmesi süreci olarak değerlendiriliyor.