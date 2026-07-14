İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yine Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde sabah saatlerinde İsrail saldırılarında yaralanan bir çocuk da yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1108 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 578 kişi yaralandı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 231'e, yaralı sayısı 173 bin 686'ya yükseldi.