Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,444.20
BTC/USDT
117,555.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 6'sı aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Ramzi Mahmud, Zeynep Tüfekci Gülay  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin sığındığı ev ve çadırları hedef aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda aralarında 1 kadın ve 4 çocuğun da olduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldü
Sındırgı depreminin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı
"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" genelgesi Resmi Gazete'de

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisi, Gazze’de ateşkes talep eden 3 kadın göstericiyi çıplak aramaya tabi tutmuş

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye çıktı

Gazze'de İsrail'in "aç bırakma politikası" nedeniyle 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor

Gazze'de İsrail'in "aç bırakma politikası" nedeniyle 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor
Almanya'nın, silah ihracatını durdurma kararı aldığı İsrail'e yeni denizaltı için onay verdiği iddia edildi

Almanya'nın, silah ihracatını durdurma kararı aldığı İsrail'e yeni denizaltı için onay verdiği iddia edildi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet