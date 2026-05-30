İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hastane kaynakları İsrail'in kenti bombalaması sonucu Yafa Hastanesi Anestezi Bölüm Başkanı Cemal Ebu Avn'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ayrıca İsrail, kentteki Menfuluti Okulu yakınlarındaki bir polis karakolunu hedef aldı.