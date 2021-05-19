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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda AA kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı

Said İbicioğlu   | 19.05.2021
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda AA kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı

İstanbul

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.

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