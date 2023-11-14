İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Gazze/Kudüs
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik
- İsrail'in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu
- Kahire: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail yardımların girişine engel oluyor
- ABD: (Gazze'deki) Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz
- Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"
Açıklamada, İsrail’in saldırılarında 198 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 11 bin 320 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi.
Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bin 200 ulaştığı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.
İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, 1755'i çocuk olmak üzere 3 bin 600 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.
Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastane ile 52 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
Şifa Hastanesi'ndeki elektrik kesintisi ve yakıt yetersizliği nedeniyle ameliyathanelerin de hizmet dışı kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun kuşattığı hastane yerleşkesinde hareket eden her şeyi hedef alarak son birkaç günde 40 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ibadethanelerin de hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail'in saldırılarıyla 72 camiyi tamamen yıktığı ve 3 kilise ile 156 camiye de zarar verdiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Şüheda ve Filistin caddelerinin kesiştiği noktada büyük yıkım yaşandı https://t.co/pPM9HJiMsH pic.twitter.com/DfC4j4E3Rv— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 14, 2023
Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 42 bin konutun yerle bir edildiği, toplam 223 bin konutun da hasar aldığı belirtilerek, bu sayının Gazze Şeridi'ndeki toplam konutların yaklaşık yüzde 60'ına denk geldiği bildirildi.
İsrail'in 255 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 63'ünün hizmet dışı kaldığı ve 95 hükümet tesisinin de yıkıldığı ifade edildi.
Açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım itibarıyla Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen duracağı hatırlatıldı.
Gazze Şeridi'nde iletişim ve internetin kesilmesinin tehlikeli yansımaları ve korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumun, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının tamamen gizlenmesi anlamına geldiği vurgulandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Hastanesi'nin acil girişine göz yaşartıcı gaz attığı anlara ait görüntüleri paylaştı https://t.co/pPM9HJieD9 pic.twitter.com/2kuCUlMEyo— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 14, 2023
Guterres'den Gazze'de "insanlık namına acilen insani ateşkes" çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına acilen insani ateşkes" çağrısında bulundu.
BM Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter'in Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve yüksek sayıdaki can kaybından çok rahatsızlık duyduğu aktarıldı.
Açıklamada "Genel Sekreter insanlık namına acilen insani ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.
• Okul, yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığınağı haline geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 14, 2023
• Kısıtlı imkanlarla çadırlar kuruldu
• Bölgede soğuk ve yağmurlu havayla mücadele ediliyor
Gazze'deki BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor https://t.co/pPM9HJiMsH pic.twitter.com/8b9uHjyj5v
Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tüm dünyanın Gazze Şeridi'nde hastaneleri ve altyapıyı bombalayarak halkı temel hizmetlerden mahrum bırakan İsrail ordusunun Filistinlileri göçe zorladığını gördüğünü vurgulayan Hamdan, "İşgalci, böylece 1948 yılındaki Nekbe'yi (felaketi) tekrar yaşatmayı hedefliyor." dedi.
Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 35 hastaneden 25'inin hizmet dışı kaldığına dikkati çeken Hamdan, İsrail ordusunun Gazze'de 94 kamu binası, 253 okul, 71 cami ve 3 kiliseyi yerle bir ettiğini belirtti.
Doktorların Gazze'deki Şifa Hastanesi yerleşkesinde 179 cenazeyi toplu defnetmek zorunda kaldıklarını dile getiren Hamdan, "Gazze'deki hastanelerde masum sivillere yönelik katliamları durdurmak için hareket etmeyen herkesin alnında bu suçlar utanç lekesi olarak kalacaktır." diye konuştu.
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Gazze'de yağmur altında cenaze namazı kılındı https://t.co/pPM9HJieD9 pic.twitter.com/XObltb56q9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 14, 2023
Hamas'tan uluslararası kuruluşlara "hastaneleri denetleyin" çağrısı
Şifa Hastanesi ve diğer hastanelerin savaşçıların varlığı gibi gerekçelerle bombalandığını aktaran Hamdan, ancak oralarda savaşçıların olmadığına dair yetkili makamların defalarca açıklamalar yaptığına dikkati çekti.
Hamas olarak bir hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara bu konuda bir komitenin oluşturulması talebinde bulunduklarını kaydeden Hamdan, BM ve uluslararası kuruluşlara çağrısını yineledi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesinin doğru bir çözüm olacağına" ilişkin ifadelerine de tepki gösteren Hamdan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu Nazi Smotrich, Gazze Arapları diyor. Biz Filistinlileri halk olarak görmeyi reddediyor. Bu da onların yeni bir Nekbe için planlar yaptıklarını gösteriyor. Hem de bu sefer uygar dünyanın gözleri önünde canlı yayında söylüyor. Bizler de Smotrich ve benzerlerine şunu söylüyoruz: Bizler bu topraklarda kalıcıyız, gidici olan sizlersiniz."
BM ve uluslararası kuruluşların kınamalarla yetinmelerine tepki gösteren Hamdan, Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek, "Hala insani yardımların girişi ve durumu ağır yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nın tam ve kalıcı olarak açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hamdan, hala Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Olağanüstü Arap ve İslam Zirvesi'nde alınan kararın uygulamaya geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
— Füzelerin sesinden korkuyor musun?— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 14, 2023
— Füzelerin sesinden tüm çocuklar korkarlar, sadece ben değil.
İsrail'in saldırılarından kurtulan Filistinli çocuk: Savaşın durmasını istiyorum. Yaptıkları yeter. Halkın yarısı yok oldu pic.twitter.com/q9OQym2iWR
BM: (Gazze'de) Kameralar önünde insani bir felaket yaşanıyor
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Dujarric, "Biliyorsunuz Gazze'de yüz binlerce, hatta bir milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı var. Yani durum çok vahim." dedi.
Gazze'de en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğunu vurgulayan Dujarric, "Yakıt olmadan jeneratörleri çalıştıramaz, elektrik elde edemezsiniz. Yakıt olmadan tuzdan arındırma tesislerini çalıştıramazsınız, bu da temiz içme suyuna sahip olamayacağınız anlamına gelir. Temiz içme suyu olmadan yapamaz, kirli su içerek kendinizi riske atamazsınız. Ayrıca fırın işletemezsiniz." diye konuştu.
Genel Sekreter Sözcüsü, yakıt ikmalinin sağlanamadığı Gazze'de her gün biriken tonlarca katı atığın da insan sağlığını tehdit eden ayrı bir sorun teşkil ettiğini, sorunların "kar topu gibi" büyüdüğünü ifade etti.
Dujarric, Gazze'deki insani durum için, "Kameralar önünde, gözümüzün önünde insani bir felaket yaşanıyor." şeklinde konuştu.
Yakıt yokluğu yardımların dağıtılmasını da zorlaştırdı
Dujarric, yakıt sorununun Gazze'ye gönderilen yardımların dağıtılmasını da zorlaştırdığını belirterek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörlüğünün, yakıt tedarik edilmediği için 48 saat içinde insani operasyonların duracağı yönündeki açıklamasını hatırlattı.
Bu kapsamda bölgedeki iki anlaşmalı kurumun dün faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını aktaran Dujarric, bu sebeple 200 bin kişiye içme suyu ulaştırılamadığını söyledi.
Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden daha güvenli bölgelere gitmek isteyen binlerce sivilin de yakıtın tükenmesi nedeniyle çatışma alanı içinde kaldığına dikkati çekti.
Stephane Dujarric ayrıca, Dünya Gıda Programının Gazze'deki siviller için yetersiz beslenme ve açlık konusunda endişelerini dile getirdiği bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.