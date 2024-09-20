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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mohamed Majed, Esat Fırat  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneyindeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Refah ve Han Yunus kentlerinde can kayıplarının olduğunu bildiren Basal, İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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