İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 58'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 58'e yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 58'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ile 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1045 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 380 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 58'e, yaralı sayısının 173 bin 488'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde yer alan el-Baraka bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırıda biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Selatin bölgesine düzenlediği saldırıda ise biri kadın 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze'de "Sarı Hat" olarak bilinen işgal bölgesinde İsrail ordusuna ait askeri araçların beton blokları batıya doğru yaklaşık 150 metre ilerleterek işgali genişlettiğini aktardı.

Blokların Gazze Vadisi Köprüsü'ne kadar olan bölgeye yerleştirildiği, bölge sakinlerinin Salahaddin Caddesi boyunca yerleştirilen çok sayıda beton blokla karşılaştığı ifade edilirken, İsrail ordusunun Gazze'deki işgal alanını genişlettiği ve bunun ilan edilen ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1041 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 372 kişi yaralandı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarla sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un sahil kesimindeki Nus Kavşak bölgesi yakınlarında kurulan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır da İsrail güçlerince hedef alındı.

Saldırıda 11 Filistinli yaralandı. Yaralılar, tedavi için Mevasi Sahra Hastanesine nakledildi.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Karare beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te varılan ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bugüne dek 260 günlük dönemdeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail 260 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 1045 kişi öldürüldü, 3 bin 380 kişi yaralandı, 113 kişi alıkonuldu.

Gazze'ye ürün girişlerinin kısıtlanması

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın girmesi gereken Gazze Şeridi'nde İsrail, anlaşmanın insani yardımların bölgeye girişiyle ilgili maddelerine de uymadı.

Söz konusu dönemde Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 156 bin yardım tırından yalnızca 55 bin 539'unun girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasına göre sözkonusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 21 bin 800 kişiden sadece 8 bin 16'sının tahliyesine izin verildi. Bu rakamın, tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 36'sına karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğü vurgulanarak, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun sürekli kötüleşmesinden İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Ateşkesin arabulucularından, İsrail'in anlaşmanın tüm şartlarını uygulamasını ve devam eden ihlallerine son vermesini sağlamaları talep edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gereken İsrail hükümeti, bu yükümlülüğü de büyük oranda yerine getirmiyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu 13 Filistinli esir serbest bırakıldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Emani Nauk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliyeye ilişkin bilgi verdi.

Nauk, ICRC ekiplerinin serbest bırakılan 13 Filistinlinin nakil işlemlerine katkı sağladığını ifade etti.

Filistinlilerin, ICRC ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alındığını belirten Nauk, daha sonra Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiklerini söyledi.

Nauk, 2023'ten bu yana aileleriyle hiçbir şekilde iletişim kuramamış olan bu kişilerin, yakınlarına yeniden kavuşmalarına destek olduklarını belirtti.

ICRC'nin bugüne kadar serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinlinin aynı mekanizma ve yöntemle nakledilmesine katkı sağladığını kaydeden Nauk, böylece aileleriyle yeniden görüşebilmelerine vesile olduklarını dile getirdi.

Filistinli esirler, yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

“Bunu tanıyor musun?”

Filistinlilerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte ailelerine kavuşanların yaşadığı sevincin yanı sıra çok sayıda aile de alıkonulan yakınları hakkında herhangi bir bilgi alabilmeye çalıştı.

Bazı Filistinliler, otobüslerden inip hastaneye sevkleri yapılan serbest bırakılmış esirlere, henüz haber alamadıkları yakınlarının fotoğraflarını göstererek tanıyıp tanımadığını sordu.

“Şartlar çok kötü”

Serbest bırakılan Filistinli Cemal Ebu Şanab AA muhabirine yaptığı açıklamada, alıkonulduktan sonra yaşadıkları şartların çok ağır olduğunu ifade etti.

Ebu Şanab, "Durum gerçekten çok zor ve çok kötü. Bize karşı muameleler çok kötüydü. Durumun ne kadar zor olduğunu kelimelerle anlatamam." dedi.

On gündür sabah, öğle ve akşam sadece yoğurt yediklerini söyleyen Ebu Şanab, midelerinin açlıktan düğümlendiğini aktardı.

Ebu Şanab, "Yürümekten helak olduk, yarım saat boyunca ellerimiz başımızın üzerinde yürüdük. Bütün gün bizimle uğraştılar. Uyku yok, kapılara vurup duruyorlar, tam bir rezillik." diye konuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.