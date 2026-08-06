İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 382'ye çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 382'ye yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 382'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ile 5 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1255 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 125 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 806 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 382'ye, yaralı sayısının 174 bin 236'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan 8 binanın enkazında 170 cenaze olduğu değerlendiriliyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren başlayan ağır bombardımanı sonucu yıkılan evlerin enkazında kalan cenazelere ulaşma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında İsrail saldırısında tamamen yıkılan 8 binanın enkazında yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, enkaz altında 170 cenazenin olduğu değerlendirildi.

Söz konusu binaların enkazı altında kalan cenazelere ulaşmak için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 1 Ağustos'ta ekiplerin, Gazze kentinde yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinlinin naaşının ve kalıntılarının çıkarıldığını bildirmişti.

Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığını, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etmişti.

BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları 300 günde en az 300 çocuğun hayatını aldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan rapora atıfta bulunan Haq, "UNICEF, bugün Gazze'de son 300 günde en az 300 çocuğun hayatını kaybettiğinin bildirildiğini açıkladı. Başka bir deyişle, günde ortalama bir çocuk yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, aynı dönemde "yüzlerce çocuğun da yaralandığını" söyledi.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) Gazze'de İsrail'in saldırılarının hız kesmediğine yönelik son güncellemelerini de paylaştı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin güvenliğine yönelik diğer tehditlere dikkati çeken Haq, İsrail ordusunun bölgede "yoğun askeri saldırılar, topçu atışları ve denizden açılan ateşlerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini" dile getirdi.

Haq, Gazze'de Filistinli çocukların, aşırı kalabalık barınaklar, güvenli suya ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gibi zorlu koşullar altında yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

UNICEF: Ateşkese rağmen 10 ayda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 300 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 300 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2025'ten bu yana geçen yaklaşık 300 günde her gün ortalama 1 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in yaklaşık 3 yıldır soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde sivillerin sıkışmış durumda ve yıkılmış binalar, molozlar ve birikmiş katı atıklar arasında güvensiz koşullarda barındıkları kaydedilirken Gazze genelinde çocukların şiddetli yetersiz beslenme, hastalık, güvenli olmayan su ve hasarlı sanitasyon sistemleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, "Her gün ortalama bir çocuğun ölümüne yol açan ateşkes, çocuklara karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor. Yüzlerce çocuğun daha yaralandığı, bunların çoğunun durumunun ağır olduğu Gazze'de çocuklar, kendilerine vadedilen şiddetin sona ermesini hala bekliyor." ifadelerini kullandı.

Son günlerde yapılan açıklamaların, ateşkesin bir sonraki aşaması için bir yol haritası ortaya koyduğunu ifade eden Beigbeder, "Bu yol haritası, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve insani yardımın artırılması yönündeki adımları içeriyor. Bu, yeni bir umut ve çocukların öldürülmesinin nihayet durdurulması için bir şans sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Beigbeder, şöyle devam etti:

“Gazze'deki çocuklar için sınav basit. Öldürmeler duracak mı? Yardım onlara yeterli miktarda ulaşacak mı? Hastaneler yeniden açılacak ve su akacak mı? Çocuklar eylül ayında okula güvenli bir şekilde dönecek mi? Çocuklar daha önce de vaatler duymuştu. Bu kez, anlaşmalar eyleme dönüşmeli.”

Açıklamada, UNICEF'in tüm tarafları uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar çocukları korumalı, sağlık hizmetleri, eğitim, güvenli su ve gıda başta olmak üzere temel mal ve hizmetlere erişimlerini güvence altına almalı, ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara güvenli, hızlı ve engelsiz insani yardım ulaştırılmasını sağlamalı ve kolaylaştırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar geçen yaklaşık 300 günde İsrail ordusunun, 4 bin 91 kez ihlal gerçekleştirdiğini ve saldırılarda 1254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.