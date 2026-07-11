İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 221'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 221'e yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 221'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi ile 28 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.

Hastanelere ulaştırılanlardan 6 Filistinlinin yeni saldırılarda öldüğü, bir kişinin ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1098 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 535 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 221'e, yaralı sayısının 173 bin 643'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Adli Tıp Kurumunun haziran ayı başından bu yana kayıp dosyaları ile ihbarları inceleyerek doğruladığı veriler doğrultusunda toplam can kaybına 96 kişinin daha eklendiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

AA'ya konuşan yerel sağlık kaynakları, İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısındaki Reşid Caddesi’nde seyreden sivil bir aracı hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Ambulans ve hasta nakil araçlarının yüzde 70'i hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ambulans ve sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının yüzde 70'inin doğrudan saldırılar veya teknik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hizmet vermeyi sürdüren nakil ve ambulans araçlarının teknik açıdan yıprandığı ve günlük ihtiyaçları karşılayabilecek durumda olmadığı belirtildi.

Açıklamada, araçların yüzde 70'inin İsrail tarafından doğrudan hedef alınmaları, biriken teknik arızalar ve yedek parça temin edilememesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı vurgulandı.

Mevcut koşullarda hastaların ve sağlık çalışanlarının ulaşım ihtiyacının karşılanmasında ciddi güçlük yaşandığı aktarılan açıklamada, güvenli ulaşım sağlayacak alternatif araçların bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in lastik ve yedek parça girişini engellemeyi sürdürmesi halinde sağlık sistemindeki ulaşım hizmetlerinin tamamen durma noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeli ulaşım şirketlerine ait otobüslerin de yedek parça eksikliği nedeniyle aylardır periyodik bakımlarının yapılamadığı aktarılan açıklamada buna rağmen ağır teknik koşullar altında hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ulaşım hizmetlerinin durmasının ise sağlık personeli ile hastaların sağlık kuruluşlarına erişimini ciddi şekilde aksatacağı uyarısında bulunuldu.