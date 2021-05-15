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Dünya

İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar toprağa verildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabaha karşı düzenlediği saldırıda Şati Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden 8'i çocuk 2'si kadın 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Zeynep Hilal Karyağdı,Nour Mahd Ali Abu Aisha   | 15.05.2021
İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar toprağa verildi Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

Gazze

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında vurulan Gazze kentindeki "Filistin Üretim Bank" binası harabeye döndü. Filistinliler, harabeye dönen binanın bulunduğu alanı inceledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ve Mucayide Camisi'nde hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze namazı kılındı.

Ebu Hatap ve El-Hadidi ailelerinden kadın ve çocukların üzerlerinde Filistin bayrakları örtülü cenazeleri, onlarca Filistinlinin katılımıyla kabristana taşındı.

Tekbirler ve İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde taşınan naaşlar, bölgedeki Faluhiye kabristanına defnedildi.

İsrail savaş uçakları, sabaha karşı Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Ebu Hatap ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'si çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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