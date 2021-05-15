İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar toprağa verildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabaha karşı düzenlediği saldırıda Şati Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden 8'i çocuk 2'si kadın 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.
Gazze
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ve Mucayide Camisi'nde hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze namazı kılındı.
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Ebu Hatap ve El-Hadidi ailelerinden kadın ve çocukların üzerlerinde Filistin bayrakları örtülü cenazeleri, onlarca Filistinlinin katılımıyla kabristana taşındı.
Tekbirler ve İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde taşınan naaşlar, bölgedeki Faluhiye kabristanına defnedildi.
İsrail savaş uçakları, sabaha karşı Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Ebu Hatap ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'si çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.