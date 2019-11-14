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Dünya

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Gülşen Topçu   | 14.11.2019
İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi Fotoğraf: Ashraf Amra /AA

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde gece geç saatlerde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırılarda 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, önceki günden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32, yaralıların ise 100'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusu önceki gün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı.

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