İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 23 bin 708'e yükseldi, yaralı sayısı 60 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 23 bin 708'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 60 bini aştığını açıkladı.
Gazze/Kudüs
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 98 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.
Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.
BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediğini yineledi
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yayımlanan raporda, yılın ilk 10 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatından yalnızca 3'üne müsaade edildiği belirtildi.
Raporda, "İnsani yardım ortaklarının, Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrailli yetkililerin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in, insani yardımların ulaştırılmasındaki ciddi erişim kısıtlamaları nedeniyle insani yardım ortaklarının çalışmalarını "felç ettiği" vurgulandı.
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Refah'ın işgal edilmesini istediği ortaya çıktı
Walla News'te yer alan habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin çarşamba günü yapılan toplantısında sert tartışmalar yaşandı.
Toplantıda söz alan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun, Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerle nüfusu 1 milyonu aşan Refah bölgesini işgal etmesi gerektiğini söyledi.
Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Ben-Gvir'e tepki göstererek Refah bölgesine daha önce gidip gitmediğini sordu. Gallant'ın bu çıkışının ardından iki bakan bir süre tartıştı.
Gallant ile Ben-Gvir arasında tartışma devam ederken Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in "Şimdi patlamış mısırımı çıkaracağım." dediği iddia edildi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Regev'in tartışma sırasında kabine üyelerine patlamış mısır dağıttığı ileri sürüldü.
Bu haberlerin ardından Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, basında çıkan iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.