İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.