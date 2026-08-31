İsrail'in Gazze kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Tel el-Heva Mahallesi'nde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırı sırasında araçta bulunan 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Saldırının ardından araçtan yoğun alevler ve dumanların yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze kentinin merkezindeki belediye parkı yakınlarında bir apartmanın girişini hedef alan İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde açtığı ateşle 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 5'inin İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu Gazze Limanı bölgesinde yaralanan balıkçılar olduğu belirtildi.

Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusuna ait bir İHA'nın saldırısı sonucu 16 yaşında bir çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda İsrail askeri araçlarının yoğun ateşi ve topçu saldırılarında Filistinli bir kadın da ağır yaralandı. Saldırılarda 3 kişinin daha yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu Gazze açıklarında 5 Filistinli balıkçıyı yaraladı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail hücumbotları Gazze Şeridi açıklarında avlanan balıkçı teknelerine ateş açtı ve top mermileri fırlattı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu Gazze Limanı bölgesinde yaralanan 5 balıkçının sağlık ekiplerince Şifa Hastanesi ile Es-Seraya Sahra Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze'nin orta ve güney bölgelerini vuruyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan Hamed bölgesindeki evlere İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve insansız hava araçlarından (İHA) yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusu da İsrail ordusu tarafından yoğun ateş altına alındı.

İsrail'in saldırılarında can kaybı 73 bin 456'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarla 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1320 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 385 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 456'ya, yaralı sayısının 174 bin 496'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.