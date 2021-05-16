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Dünya

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Kanada'da protesto edildi

Kanada'nın başta Toronto olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Seyit Aydoğan   | 16.05.2021
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Kanada'da protesto edildi Fotoğraf: Seyit Aydoğan/AA

Toronto

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Kanada'da protesto edildi

Kanada'nın başta Toronto olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı, Filistin tarihinin önemli dönüm noktalarından Nekbe'nin yıl dönümü olan 15 Mayıs'ta Kanada'nın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla eş zamanlı protestolar düzenlendi. Toronto'da Belediye Başkanlığı binası önündeki Nathan Phillips Meydanı'nda yerel saatle 19.00'da başlayan gösteriye, on binden fazla kişi katıldı. ( Seyit Aydoğan - Anadolu Ajansı )


İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı, Filistin tarihinin önemli dönüm noktalarından Nekbe'nin yıl dönümü olan 15 Mayıs'ta Kanada'nın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla eş zamanlı protestolar düzenlendi.

Toronto'da Belediye Başkanlığı binası önündeki Nathan Phillips Meydanı'nda yerel saatle 19.00'da başlayan gösteriye, on binden fazla kişi katıldı.

Protesto öncesinde yapılan konuşmalarda, bunun Yahudi karşıtı değil anti-siyonist bir eylem olduğu belirtildi.

Kanada hükümetinin şu ana kadar Filistin'de yaşananlara tepki vermemesi nedeniyle gösteride katılımcılardan Kanada bayrağı yerine sadece Filistin bayraklarını dalgalandırmaları istendi.

"Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı kurtarın" ve "Filistin, Kudüs ve Gazze özgür olacak" pankartları taşıyan göstericiler, akşam namazlarını da meydanda cemaatle kıldı.

Toronto polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve Kanadalıların da destek verdiği protestolar, yerel saatle 21.00'de okunan Fatiha suresinin ardından olaysız sona erdi.

Yeni Demokrat Parti, Kanada Federal Parlamentosunu Filistin gündemi ile acil toplantıya çağırdı

Öte yandan, muhalefetteki Yeni Demokrat Parti'nin lideri Jagmeet Singh, Başbakan Justin Trudeau'ya çağrıda bulunarak, Kanada Federal Parlamentosunun Filistin gündemi ile acil toplanmasını istedi.

Nekbe Günü nedir?

Filistin halkı, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinden 1 gün sonra Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) Günü olarak anıyor.

Kararın ardından Filistin topraklarını işgale başlayan İsrail, bugüne kadar yüzbinlerce Filistinlinin evine ve mülklerine el koyarak, Yahudiler için yeni yerleşim alanları oluşturdu.

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