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Dünya

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri tehlikeli boyuta ulaştı

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in tutuklulara yönelik ihlallerinin daha önce görülmemiş bir aşamaya ulaştığını açıkladı.

Said İbicioğlu   | 07.06.2019
İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri tehlikeli boyuta ulaştı

İstanbul

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esir İşleri Heyeti, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerinin tehlikeli bir boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Heyet Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutukluların insani ve vatani bakış açısından uzaklaşmaları amacıyla uyguladığı ihlallerin daha önce görülmemiş tehlikeli bir aşamaya geçtiğini belirtti.

"İsrail, esirleri yalnızlaştırmak, onlardan ve ailelerinden intikam almak için tüm şartları değerlendiriyor. Hatta bu, askerlerle siyasiler arasında bir yarışa dönüştü." ifadelerini kullanan Ebubekir, esirlerin her gün çeşitli saldırılara maruz kaldığını ve birçoğunun başka yerlere nakledildiğini vurguladı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

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