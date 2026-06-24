İsrail'in evlerini yıktıktan sonra çadırını da hedef aldığı Gazzeli aile 5. kez yerinden edildi Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'in kaldıkları çadırları bombalaması sonucu Filistinli Yasin ailesi beşinci kez yerinden edildi.

İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar can almaya devam ediyor.

Can kayıplarının yanı sıra saldırılar nedeniyle evleri yıkılan, çadırlarda yaşamak zorunda kalanların da çilesi bitmiyor. İsrail, evleri yıkılan Filistinlileri tekrar tekrar hedef almaktan vazgeçmiyor.

Saldırıların başladığı 2023'ten sonra birkaç kez göç etmek zorunda kalan ailenin, son olarak dün yine çadırlarının bombalanması sonucu düzenleri yeniden alt-üst oldu.

İsrail ordusunun çatılarını yıktığı Filistinli Yasin ailesi beşinci kez yerinden edilirken, çocuklarıyla her seferinde yeni bir sığınacak yer bulmak, yeniden eşya toplamak zorunda kaldıklarını belirterek saldırılara tepki gösterdi.

[1/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [2/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [3/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [4/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [5/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [6/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [7/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [8/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [9/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [10/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [11/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [12/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [13/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [14/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [15/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [16/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [17/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [18/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [19/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [20/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [21/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [22/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [23/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. × [1/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [2/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [3/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [4/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [5/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [6/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [7/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [8/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [9/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [10/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [11/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [12/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [13/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [14/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [15/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [16/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [17/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [18/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [19/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [20/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [21/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [22/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu. [23/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.

"Sıfır noktasına döndük"

AA muhabirine konuşan anne Rena Yasin, İsrail ordusunun kaldıkları çadırı gece yarısı bombalamadan yalnızca birkaç dakika önce haber verdiğini, çocuklarını uykudan uyandırıp çadırdan uzaklaşmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Çocuklarla çadırdan zor çıktıklarını, yanlarına hiçbir eşya alamadıklarını aktaran anne, "Sıfır noktasına döndük. Ateşkesten sonra İsrail'in saldırılarına son vereceğini sandık. Çadırda da olsa bir düzen oturtmaya çalıştık. Ancak İsrail bizi rahat bırakmıyor." dedi.

İsrail nedeniyle hiçbir yerde güven içinde olmadıklarını ifade eden Filistinli kadın, şöyle devam etti:

“Gece korku ve endişe içinde kaldık. Saldırı nedeniyle gece yarısı uyandırılan küçük kızım kaçarken 'anne neden bizi sürekli bombalıyorlar?' diye sordu.”

"Saldırıda kayınvalidemin, tekerlekli sandalyesi kullanılamaz hale geldi"

Eşyalarını kurtaramadıklarını dile getiren Yasin, "Kayınvalidem, hasta ve yaşlı. Tekerlekli sandalye ile hareket ediyor. Ancak sandalyeyi alamadık ve saldırıda kayınvalidemin sandalyesi de kullanılamaz hale geldi." bilgisini paylaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına sürdürmesine tepki gösteren kadın, "Ateşkes sadece bir aldatmaca, aslında ateşkes diye bir şey yok. İsrail'in bombardımanı, saldırıları her gün sürüyor. Gece vakti yerimizden ediliyoruz. Sabah döndüğümüzde çadırımızın yerinde hiçbir şey bulamadık." diye konuştu.

"Birleşmiş Milletler nerede, bize yapılanları neden görmüyorlar? diye soran Filistinli Rena, "İsrail katliamlarını sürdürürken, dünyaya ateşkes yalanları uyduruyor." ifadelerini kullandı.

"Çadırda bile peşimizi bırakmıyorlar"

Filistinli baba Ahmed Yasin de İsrail ordusunun gece yarısı komşularını arayıp bulundukları yere hava saldırısı düzenleneceğini haber vermesinin ardından birkaç dakika içinde çadırlarının bombalandığını anlattı.

Yasin, "Gece bir komşumuzun, İsrail istihbaratından telefonla aranıp saldırı düzenleneceğini haber vermesi üzerine 'çadırları boşaltın' diye bağırmasıyla uyandık. Duyar duymaz korku içinde hemen eşimi ve çocukları uyandırdım. Yanımıza hiçbir şey alamadan hızlıca oradan uzaklaştık. Birkaç dakika içinde İsrail savaş uçakları çadırları bombaladı." dedi.

Gece sokakta kaldıktan sonra sabah saatlerinde geride kalan eşyaları kurtarmak için çadırların bulunduğu bölgeye döndüklerini aktaran Filistinli baba, çadırların oraya geldiklerinde bölgedeki yıkımın boyutunu gördüklerini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösteren Yasin, "İsrail katliamlarına devam ediyor. Biz İsrail'e ne yaptık da bizi sürekli hedef alıyor. Beş kez göç ettik. Evimiz yıkıldı, eşyalarımız harap oldu. Çadırda bile peşimizi bırakmıyorlar. Bizden daha ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.