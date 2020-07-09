Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,863.10
Altın
1,808.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail yönetiminin, yıl başından bu yana Erez Sınır Kapısı'ndan geçen 7 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 09.07.2020
İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor

Gazze

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail yönetiminin, yıl başından bu yana Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçen 7 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e geçmek isteyen ve gerekli izin belgeleri de olan 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak, İsrail'in 1948'de işgal ettiği "Yeşil Hat" olarak adlandırılan bölgedeki Tel Hashomer Hastanesinde tedavi gören kardeşine kemik iliği bağışında bulunmak isteyen Abdullah Dağme isimli Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Dağme'nin gözaltına alınmasının kardeşinin hayatını tehlikeye attığının aktarıldığı açıklamada, işgal güçlerinin keyfi gözaltıları ile sınır kapılarının Filistinlilere yönelik şantaj aracı olarak kullanması kınandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya gitmek için İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kullanan Gazzelilerin geçişleri çoğu zaman İsrail tarafından engelleniyor. Bu kişiler, hastalığın seyrini etkileyecek şekilde tedaviden mahrum bırakılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı
ABD'nin New Jersey eyaletinde maske takma zorunluluğu getirildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 8 bin 810 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

Benzer haberler

İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor

İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor

Hamas: Filistinlileri vatanlarına geri döndürecek tek şey güç kullanmak

'En yaşlı Filistinli tutuklulardan Garabili'nin ölümünden İsrail sorumlu'

İsrail güçlerinden İİT’nin Filistin Temsilcisi’nin konutuna baskın düzenleme girişimi

İsrail güçlerinden İİT’nin Filistin Temsilcisi’nin konutuna baskın düzenleme girişimi
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 222'ye çıktı

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 222'ye çıktı