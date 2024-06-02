Dolar
32.61
Euro
35.48
Altın
2,327.39
ETH/USDT
3,813.00
BTC/USDT
70,555.00
BIST 100
10,364.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in enkaza çevirdiği Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

Gazze Şeridi Kuzey Belediyeler Acil Durum Komitesi Başkanı Naci Serhan, "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelerde 50 bin evi yıktı. Çoğu belediyede kanalizasyon ağlarını ve yolları buldozerlerle yok etti." dedi.

Mehmet Nuri Uçar, Mohamed Majed  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
İsrail'in enkaza çevirdiği Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

Gazze

Gazze Şeridi Kuzey Belediyeler Acil Durum Komitesi, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentini "afet bölgesi" ilan etti.

Acil Durum Komitesi Başkanı Naci Serhan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan söz konusu iki bölge hakkında bilgi verdi.

"İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelerde 50 bin evi yıktı. Çoğu belediyede kanalizasyon ağlarını ve yolları buldozerlerle yok etti." diyen Serhan, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentinin afet bölgesi haline geldiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkın "zor insani koşullardan" muzdarip olduğunu, bölgeye yardım, ilaç ve yakıt girişinin olmayışı nedeniyle de büyük sıkıntılar çekildiğini vurgulayan Serhan, "İşgalciler, saldırılarda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 35 su kuyusuyla birlikte bazı okul ve tesisleri yok etti." dedi.

Yeniden yaşanabilecek "kıtlık" uyarısı

Son aylarda çocuk ve yaşlılar dahil, onlarca Filistinlinin ölümüne yol açan "kıtlığın" tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulunan Serhan, BM ve uluslararası kuruluşlara "Gazze Şeridi'ne acil yardım ulaştırılması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı ve çevre bölgelere yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinliler evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail askerleri 30 Mayıs'ta, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

İsrail ordusunun 20 gün devam eden saldırılardan sonra çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda enkazdan ceset kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kemal Advan Hastane yetkilileri, sağlık ve arama ekipleri, Cibaliya'da bina enkazlarında ve sokaklarda ulaşılan cansız beden sayısının 120'yi aştığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarında
Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını kınadı
AYM, Merkez Bankası Başkanının görev süresiyle ilgili düzenlemeyi iptal etti

Benzer haberler

Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkıyor

Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkıyor

Aşırı sağcı vekiller, İsrail Meclisinde Filistin'in tanınması konusunun ele alındığı konferansı bastı

Elazığlı manav karpuz sattığı tezgahı Filistin bayraklarıyla donattı

İsrail Savaş Kabinesi, Lübnan sınırındaki gerilimi görüşmek için toplanacak

İsrail Savaş Kabinesi, Lübnan sınırındaki gerilimi görüşmek için toplanacak
Biden: Kamuoyunun "Netanyahu'nun siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenler var

Biden: Kamuoyunun "Netanyahu'nun siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenler var
İzmir'de akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

İzmir'de akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet