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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü katliamın üzerinden bir yıl geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden bir yıl geçti.

18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü katliamın üzerinden bir yıl geçti

Gazze
17 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen vahşi saldırının görgü tanıkları Filistinli Ahmed Mustafa Abdullah Benna ve Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırı günü yaşanan dehşeti AA muhabirine anlattı.

El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına tanık olan Filistinli Ahmed Mustafa Abdullah Benna, "İsrail, o saldırıda çocukları, kadınları, yaşlıları, hastanede tedavi olan sivil insanları hedef aldı. İsrail ordusu ABD'nin füzeleriyle yaptığı saldırıda çocuklar, insanlar, binalar, ağaçlar her şey yandı. İnsanlar güvenli olduğu için bu hastaneye ve çevresine sığınmıştı. Ama İsrail sivil insanların üzerine bomba yağdırdı, bölgede çok büyük bir sarsıntı yaşantı, insanlar büyük korku içinde nereye kaçacaklarını bilmeden hareket ediyorlardı. Hayatını kaybeden o kadar insan vardı ki hepsini tek bir ceset torbasına koymak durumunda kaldık." dedi.

El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına tanık olan Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal da, "Savaşın başladığı günden beri 17 Ekim'de Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırı, sivillere yapılmış en büyük saldırıydı. İsrail saldırıları sebebiyle buradaki hastane herkes tarafından bilinen bir yerdi, insanların tedavi edildiği, yerinden edilen sivillerin güvenli olduğu için sığındığı bir alandı. İsrail o gün attığı füzede yüz metre civarında kim varsa hepsi hayatını kaybetti. Ben buraya ilk ulaşan ekipteydim. Saldırının büyüklüğünü görünce şok oldum. Her yerde yaşamını yitiren sivil vardı. Her yer kan içindeydi. Hastanenin kapısından girdiğimizde hastanenin içi yığınla cesetle doluydu. Hastane bahçesi o kadar kalabalıktı ki yaşamını yitirenler ile yaralanan siviller birbirine karıştı. Bir çok cesedi maalesef ki birbirine karıştırarak kaldırabildik. Bir çok aile bu saldırıda yok oldu." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Hastaneye sığınan yüzlerce Filistinlinin yanarak can verdiği saldırı 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ilk büyük katliam olarak kayıtlara geçmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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