Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,230.00
BTC/USDT
94,105.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sivas'ta "Doğal Gaz Verme Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli: Doktor Hüsam Ebu Safiyye ile aynı hücrede kaldık

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 462 gündür devam ederken ordu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Fahura Okulu'na sığındığı sırada tutukladığı Hazem Alvan isimli Filistinliyi serbest bıraktı.

11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
İsrail'in canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli: Doktor Hüsam Ebu Safiyye ile aynı hücrede kaldık

Han Yunus

Aylar süren tutukluluğun ardından serbest kalan Alvan, Gazze'nin kuzeyindeki Zikim hapishanesinde sorguladıktan sonra ordunun Gazze'nin kuzeyinde evlere ve binalara baskın düzenlerken canlı kalkan olarak kullanıldığını söyledi.

Kendisi gibi İsrail ordusunun esir aldığı Filistinlilerin de canlı kalkan olarak kullanıldığını belirten Alvan, emirlerini yerine getirmemeleri halinde tehdit edildiklerini aktardı.

İsrail askerleri tarafından aylarca canlı kalkan olarak kullanılan Alvan, çeşitli dayak ve işkencelere maruz kaldıklarını aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki büyük yıkıma şahit olduklarını belirtti.

Filistinli adam, İsrail'in 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyinde tutukladığı ve hakkında bilgi vermekten kaçındığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Alvan, serbest bırakılmadan birkaç gün önce Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye ile iki gün aynı hücreyi paylaştığını söylerken Dr. Ebu Safiye’nin tehlike altında olduğunu dile getirdi.

Alvan, Dr. Ebu Safiye’nin psikolojik olarak çöktüğünü ve vücudunda işkence izlerinin göründüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TDV, geçen yıl 55 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı
Aralıkta en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık Kastamonu'da ölçüldü
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Erzurum ve Ardahan’da soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Benzer haberler

İsrail'in canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli: Doktor Hüsam Ebu Safiyye ile aynı hücrede kaldık

İsrail'in canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli: Doktor Hüsam Ebu Safiyye ile aynı hücrede kaldık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet