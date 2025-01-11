İsrail'in canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli: Doktor Hüsam Ebu Safiyye ile aynı hücrede kaldık
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 462 gündür devam ederken ordu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Fahura Okulu'na sığındığı sırada tutukladığı Hazem Alvan isimli Filistinliyi serbest bıraktı.
Han Yunus
Aylar süren tutukluluğun ardından serbest kalan Alvan, Gazze'nin kuzeyindeki Zikim hapishanesinde sorguladıktan sonra ordunun Gazze'nin kuzeyinde evlere ve binalara baskın düzenlerken canlı kalkan olarak kullanıldığını söyledi.
Kendisi gibi İsrail ordusunun esir aldığı Filistinlilerin de canlı kalkan olarak kullanıldığını belirten Alvan, emirlerini yerine getirmemeleri halinde tehdit edildiklerini aktardı.
İsrail askerleri tarafından aylarca canlı kalkan olarak kullanılan Alvan, çeşitli dayak ve işkencelere maruz kaldıklarını aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki büyük yıkıma şahit olduklarını belirtti.
Filistinli adam, İsrail'in 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyinde tutukladığı ve hakkında bilgi vermekten kaçındığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin durumuna ilişkin bilgiler verdi.
Alvan, serbest bırakılmadan birkaç gün önce Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye ile iki gün aynı hücreyi paylaştığını söylerken Dr. Ebu Safiye’nin tehlike altında olduğunu dile getirdi.
Alvan, Dr. Ebu Safiye’nin psikolojik olarak çöktüğünü ve vücudunda işkence izlerinin göründüğünü ifade etti.