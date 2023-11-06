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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, "Gazze'de insani krizin olmadığını" savundu

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Gazze'de insani krizin yaşanmadığını öne sürdü.

Dildar Baykan Atalay  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, "Gazze'de insani krizin olmadığını" savundu

Ankara

Erdan, CNN'de Dana Bash'in canlı yayın konuğu oldu.

Bash'in Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin değerlendirilip değerlendirmediğini sorması üzerine Erdan, Gazze'deki insani durumu yakından takip ettiklerini ve buradan açıklanan rakamlara güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdan, "(Gazze'de) Her şey Hamas teröristlerinin kontrolü altında. Gazze'de insani kriz yok." dedi.

BM ve ABD ile koordinasyon içerisinde insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan girişine izin verdiklerini belirten Erdan, "Şu anda çatışmalara insani ara verilmesi için bir gereklilik görmüyoruz. Bu ara, Hamas'ın yeniden silahlanması, yeniden gruplanması ve bizim Hamas'ın terör kabiliyetlerini yok etme hedefimizi engellemekten başka bir şeye yaramaz." görüşünü paylaştı.

Bash da "Daha önce de Gazze'de insani kriz olmadığını söylediniz. Bu çok şaşırtıcı bir açıklama çünkü savaştan önce de burada insani sorunlar vardı. Şimdi de açıkça görünüyor ki bu sorunlar büyüdü ve kriz seviyesine geldi." dedi.

Bunun üzerine Erdan, "Gazze'de hayatın muhteşem olduğunu söylemiyorum. Gazze'deki durumun tek sorumlusu Hamas'tır. Ancak uluslararası insancıl hukuka göre, neyin insani kriz olacağına ilişkin bir standart var. Bir kez daha söylüyorum. Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde şu anda Gazze'de insani kriz yok." diye konuştu.

Bash ise bu yanıta karşısında, "İsrail ve hükümet, Gazze'deki insani krizi inkar ederek mi güvenilirliğini korumak istiyor? Bunun yolu bu mu?" sorusunu yöneltti.

Erdan ise Hamas'ın yıllardır Gazze'yi "sömürdüğünü" söyleyerek Gazze'deki insani durumun kötü olduğunu kabul ettiğini ancak bunun sorumlusunun İsrail'in olmadığını savundu.

Öte yandan Erdan, Bash'in El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına yönelik soruya ise yanıt vermekten kaçındı ve Hamas'ı suçlamayı sürdürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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