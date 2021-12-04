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Dünya

İsrail'in bir yıldır alıkoyduğu Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria’da öldürüldükten sonra cenazesi alıkonulan ve bir yıl sonra ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Matar son yolculuğuna uğurlandı.

Esat Fırat   | 04.12.2021
İsrail'in bir yıldır alıkoyduğu Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs



Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi morgundan alınan Matar’ın cenazesi, evinin bulunduğu, doğum yeri olan Deyr Ebu Meşal beldesine götürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde taşınan Matar’ın cenazesi baba ocağına getirildi.

Filistinli çocuğun cenazesi, burada alınan helalliğin ve belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce Filistinlinin katılımıyla, tekbir ve sloganlar eşliğinde, Deyr Ebu Meşal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr El-Hatab beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurulan 13 yaşındaki Muhammed Dadas'ın "şehit" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Dadas'ın karnından vurularak ağır yaralandığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.

Filistinli 16 yaşındaki Muhammed Matar, 20 Ağustos 2020'de Deyr Ebu Meşal köyü yakınlarında İsrail askerlerince açılan ateşte gerçek mermiyle vurularak yaralanmıştı. Yaralı halde gözaltına alınan Matar, kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiş cenazesi de İsrail makamlarınca alıkonulmuştu.

İsrail ordusu, alıkonulan Matar'ın cenazesini dün akşam saatlerinde Ramallah'ın batısındaki Naalayn Askeri Kontrol Noktası'nda ailesine teslim etmişti.

Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Komisyonu Koordinatörü Hüseyin Şucaiyye ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail 2016'da Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma politikasına döndüğünden beri, hala 89 naaşı buzdolabında tutuyor. İsrail ayrıca uzun yıllardır 250 Filistinlinin naaşını da özel mezarlıklarda tutuyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2019'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının esir takası görüşmelerinde pazarlık konusu yapılması için sürdürülmesine karar vermişti.

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