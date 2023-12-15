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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarında spor camiasından 85 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den 6 Aralık'a kadar spor camiasından 85 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gülşen Topçu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarında spor camiasından 85 kişi öldü

Ankara

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in saldırıları ve baskınları sonucu Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da spor camiasının verdiği kayıplarla ilgili bir rapor hazırladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya yayımlanan rapora göre, saldırıların başladığı 7 Ekim'den 6 Aralık'a kadar geçen sürede, 55'i futboldan 30'u diğer sporlardan olmak üzere toplam 85 kişi öldü.

Rapora göre, ölen kişiler arasında hakemler, futbolcular, kulüp yöneticileri, antrenörler, atletler, teknik direktörler gibi spor camiasının her kesiminden insan yer aldı.

Saldırılarda ayrıca, 4'ü Batı Şeria'da, 5'i Gazze'de olmak üzere 9 spor tesisi yıkıldı.

İsrail güçleri ayrıca, Batı Şeria'da 3 sporcuyu gözaltına aldı, 4 sporcu ise yaralandı.

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