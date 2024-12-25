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Dünya

İsrail'in Batı Şeria’nın Tulkerim kentindeki saldırılarında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Awad Rjoob, Mahmut Geldi  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İsrail'in Batı Şeria’nın Tulkerim kentindeki saldırılarında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun dün Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine düzenlediği saldırılarda yaralanan bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında biri kadın olmak üzere 4 kişinin kurşun ve şarapnellerle yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, şarapnelle yaralananlardan bir Filistinlinin 67 yaşında olduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail ordusunun Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 833 Filistinli hayatını kaybetti.

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